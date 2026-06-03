Operativo en Cuatro Ciénegas: detienen a Juan "N" con cristal

La presencia policial en la colonia San José derivó en la detención de un hombre que presuntamente portaba droga, durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Policía Estatal en el municipio de Cuatro Ciénegas.

Los hechos ocurrieron sobre calles de dicho sector, donde los uniformados detectaron a un individuo que fue sometido a una inspección preventiva como parte de las acciones de seguridad implementadas en la zona.

Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias dos envoltorios que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, motivo por el cual procedieron a su aseguramiento conforme a los protocolos legales establecidos.

El detenido fue identificado como Juan Manuel López Ortega, quien quedó bajo custodia de las autoridades estatales mientras se realizaban las diligencias correspondientes para la integración del expediente.

Tras su captura, el presunto implicado fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, instancia encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento forma parte de los recorridos de vigilancia y prevención que se mantienen en distintos sectores del municipio con el objetivo de detectar actividades ilícitas y reforzar la seguridad pública.

La sustancia decomisada quedó bajo resguardo de la autoridad competente para su análisis y certificación, procedimiento que permitirá establecer con precisión su composición y cantidad.

El caso quedó en manos de la representación social, que dará seguimiento a las actuaciones legales correspondientes.