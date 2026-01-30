Detienen a hombre en la Guadalupe por portar un cuchillo

Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde del viernes, luego de ser sorprendido en posesión de un cuchillo durante un recorrido de vigilancia en la colonia Guadalupe, lo que derivó en una breve persecución y su aseguramiento.

Se trata de Cristo Mijares Cantú, de 33 años de edad, con domicilio en la colonia Nueva Miravalle, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de portación de arma prohibida y/o lo que resulte.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:15 horas cuando los agentes realizaban labores preventivas sobre la avenida Monterrey y la avenida Acereros. En ese punto, detectaron a un hombre que caminaba en sentido contrario a la circulación y que, al notar la presencia policial, comenzó a correr para intentar evadirlos.

El individuo cruzó el camellón central de la avenida y se dirigió hacia la calle Jamaica, donde fue alcanzado metros adelante. Durante la intervención, los oficiales observaron que el sujeto portaba un bolso a la altura del pecho, del cual sobresalía lo que parecía ser la empuñadura de un arma, situación que obligó a extremar precauciones.

Al ser cuestionado sobre su actitud evasiva, el hombre adoptó una conducta agresiva y realizó movimientos constantes hacia el bolso, por lo que se procedió a neutralizarlo y asegurar el objeto que portaba. Al revisar el contenido, se localizó un cuchillo así como una pistola de juguete.

Posteriormente, Cristo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, bajo el cargo de portación de arma prohibida y lo que resulte, quedando como evidencia el cuchillo y una pistola de plástico, los cuales formarán parte de la carpeta de investigación correspondiente.