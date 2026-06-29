Bomberos controlan incendio en vivienda tras quema de pino en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La quema de un pino provocó un incendio que alcanzó la fachada de una vivienda en la colonia Tecnológico, lo que movilizó al Cuerpo de Bomberos de Monclova y evitó que las llamas se extendieran al interior del inmueble.

De acuerdo con la información disponible, el fuego comenzó cuando uno de los habitantes prendía fuego al árbol en el exterior del domicilio. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron hasta una ventana de la parte frontal de la casa, generando una intensa humareda que alarmó a los vecinos.

Al percatarse de que el incendio avanzaba hacia el inmueble, los habitantes del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova arribaron al sitio y lograron controlar el incendio antes de que encontrara suficiente material combustible para propagarse a las habitaciones. La rápida intervención impidió que el fuego alcanzara el primer cuarto de la vivienda y evitó daños materiales de mayor magnitud.

Las autoridades informaron que el siniestro dejó afectaciones en la fachada del domicilio y que una habitación resultó invadida por el humo. No se reportaron personas lesionadas durante la emergencia.

Tras concluir las labores de control y enfriamiento, las corporaciones de auxilio reiteraron el llamado a la población para evitar la quema de árboles y otros materiales inflamables sin las medidas preventivas necesarias, al advertir que una acción de este tipo puede derivar en incendios que pongan en riesgo el patrimonio y la integridad de las personas.