Rescatan a menores en Monclova: madre es arrestada

MONCLOVA, COAH.– Una denuncia ciudadana derivó en el rescate de dos menores de edad presuntamente víctimas de violencia familiar y en la detención de su madre, identificada como Yajaira Sarahi "N", de 29 años, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas de este lunes en un domicilio ubicado sobre la calle Apóstol Santiago Mayor, en la colonia Las Misiones, luego de que una vecina reportó al sistema de emergencias que una menor era agredida físicamente por su madre.

De acuerdo con el informe de la Policía Preventiva Municipal, la denunciante observó cuando la mujer sujetó del cabello a la niña y la obligó a ingresar a la vivienda entre golpes y jaloneos, mientras la menor pedía ayuda.

Al arribar al lugar, los oficiales entrevistaron a Yajaira Sarahi "N", quien reconoció haber jalado del cabello a su hija porque, según su versión, no quería que permaneciera jugando en la calle, aunque restó importancia a lo ocurrido.

Minutos después, una adolescente de 12 años salió llorando del domicilio y manifestó a los policías que había sido golpeada por su madre. Además, declaró que tanto ella como su hermano de siete años no asistían a la escuela, permanecían encerrados con frecuencia y que su madre presuntamente consumía drogas. También informó que el menor se encontraba enfermo y sin recibir atención médica.

Con autorización para ingresar al inmueble, los agentes localizaron al niño recostado sobre un colchón colocado en el piso y confirmaron que presentaba malestar físico.

Ante las condiciones detectadas y los testimonios recabados, ambos hermanos fueron resguardados para recibir valoración médica y posteriormente quedaron bajo la protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF).

La mujer fue detenida por su probable participación en el delito de violencia familiar. Posteriormente fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública, donde fue certificada médicamente antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.