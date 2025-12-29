Bodega en desuso se incendia en Monclova por quema de basura

MONCLOVA, COAH.— Un incendio generado por la quema de basura al interior de una bodega en desuso provocó la movilización de los cuerpos de emergencia durante la noche de ayer en la colonia Estancias de San Juan Bautista, luego que vecinos reportaran el siniestro al sistema de emergencias 911 ante el riesgo de que el fuego se propagara.

El incidente se registró sobre la calle Caoba, en el cruce con Nogal, donde una bodega que actualmente se encuentra abandonada comenzó a llenarse de humo y llamas debido a la gran cantidad de desechos acumulados en su interior.

La situación generó alarma entre los habitantes del sector, quienes temían que el incendio alcanzara viviendas cercanas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el inmueble suele ser frecuentado por personas presuntamente adictas a sustancias tóxicas, por lo que no se descartó que el fuego haya sido provocado de manera intencional o derivado del uso irresponsable de fuego al interior del lugar.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, quienes arribaron a bordo de una motobomba de ataque rápido y de inmediato iniciaron las labores para sofocar las llamas. Gracias a su oportuna intervención, el incendio fue controlado en pocos minutos, evitando mayores daños.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones estructurales graves, ya que el fuego consumió únicamente la basura acumulada dentro de la bodega.

Recomendaciones para la comunidad

Sin embargo, se exhortó a los propietarios de inmuebles abandonados a mantenerlos cerrados y limpios, a fin de prevenir este tipo de incidentes que representan un riesgo para la comunidad.