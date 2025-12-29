Cruz Roja Mexicana responde a emergencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una empleada de una tienda de conveniencia fue atendida de emergencia y trasladada a un hospital durante la madrugada de ayer, luego de presentar un cuadro de hipertensión mientras se encontraba laborando en un establecimiento ubicado en el cruce de la calle Indianápolis y el bulevar Tecnológico, en la colonia Tecnológico.

De acuerdo con el reporte emitido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, el llamado de auxilio se recibió luego de que la propia trabajadora solicitara apoyo al número de emergencias, al comenzar a sentirse mal de manera repentina dentro de su centro de trabajo.

La rápida respuesta permitió que una unidad arribara al sitio en cuestión de minutos.

En el lugar, los socorristas se entrevistaron con la mujer, identificada como Elvira Zúñiga, quien manifestó que mientras realizaba sus labores habituales comenzó a presentar mareos intensos, debilidad y un malestar general que fue en aumento, por lo que decidió pedir ayuda médica.

Tras practicarle una valoración inicial, los paramédicos detectaron que la paciente presentaba niveles elevados de presión arterial, situación que representaba un riesgo para su salud si no era atendida de forma inmediata.

Ante este panorama, se determinó su traslado a la Clínica 7 del IMSS para una evaluación médica más completa y la aplicación del tratamiento correspondiente.

El operativo se realizó alrededor de las 03:30 horas, sin que se registraran incidentes adicionales en la zona. La mujer fue trasladada consciente, estable y bajo monitoreo constante durante el trayecto al nosocomio.