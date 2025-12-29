Hombre en estado de ebriedad es atendido por la Policía en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de tensión se registraron durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 03:30 horas, cuando elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre tirado sobre la calle mientras realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Independencia.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Raúl Cortez, a la altura de la Escuela Primaria México, donde los oficiales observaron a una persona tendida sobre el pavimento, por lo que de inmediato se aproximaron para verificar la situación y descartar que se tratara de un atropellamiento o alguna agresión.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

Al intervenir, los uniformados detectaron que el sujeto presentaba evidentes signos de intoxicación etílica y tardó varios minutos en reaccionar y poder incorporarse, debido al avanzado estado de ebriedad en el que se encontraba. Posteriormente logró identificarse como Eliud Vázquez, de 30 años de edad, con domicilio en la calle Chihuahua, entre División Sur y División Norte, en la misma colonia.

Acciones de la autoridad

Debido a que el hombre se encontraba desorientado y con dificultad para hablar, los policías solicitaron el apoyo de paramédicos del GRUM para una valoración médica, a fin de descartar lesiones internas o algún otro padecimiento derivado de una posible caída. Minutos después, los socorristas arribaron al sitio y confirmaron que el individuo no presentaba lesiones visibles ni signos de trauma, determinando que su condición se debía únicamente a una severa intoxicación alcohólica. Durante la atención, el propio hombre manifestó que ya se encontraba cerca de su domicilio.

Consecuencias de la intervención

Tras confirmar que no existía riesgo para su integridad física, y como medida preventiva, los elementos de la Policía Municipal lo trasladaron hasta su vivienda, donde fue entregado sano y salvo, evitando que permaneciera expuesto en la vía pública.