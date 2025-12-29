Bomberos controlan incendio en casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La noche de ayer, un incendio originado en la colonia Obrera Sur, segundo sector, generó alarma entre los vecinos y movilizó de inmediato a los cuerpos de rescate, luego que un hombre se quedó dormido mientras se fumaba un cigarrillo.

El siniestro consumió parte del interior de una vivienda ubicada sobre la calle Óscar Neebe, afectando el hogar de Jesús Espinoza, conocido en la zona.

El origen del incendio

De acuerdo con los informes de las autoridades de auxilio, el incendio se originó en la vivienda de Espinoza, lo que desencadenó la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, sector sur. Los bomberos arribaron al lugar tras recibir el reporte del incendio y se encontraron con un sillón envuelto en llamas en el área de la sala.

La prioridad de los rescatistas fue contener el fuego para evitar su propagación hacia otras áreas del inmueble y hacia las viviendas colindantes. Gracias a su rápida actuación, el incendio fue sofocado en cuestión de minutos, evitando que el fuego causara daños mayores.

Reacción de la comunidad

Familiares del propietario informaron que el fuego comenzó cuando Espinoza, apodado "Chuy", fumaba un cigarrillo y la colilla cayó sobre el sillón, provocando que el mobiliario comenzara a arder. Esta versión fue incluida en el parte informativo de los bomberos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, y la rápida intervención de los bomberos evitó que el incendio se extendiera. Tras las maniobras de enfriamiento y ventilación, la zona fue asegurada para prevenir cualquier riesgo adicional.

El incidente causó gran preocupación entre los residentes de la colonia, quienes se congregaron en la calle al ver la magnitud de la movilización de los cuerpos de rescate. Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al manejar objetos inflamables en el hogar y evitar situaciones de riesgo.