Mujer resulta lesionada en accidente vial en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una mujer resultó lesionada y se registraron daños materiales tras un accidente vial ocurrido la tarde del lunes en la colonia Guerrero, en el sector oriente de la ciudad.

El incidente tuvo lugar en el cruce de la calle 27 y la avenida Sur, identificado por los vecinos como un punto de riesgo debido a la frecuencia de accidentes.

Según la información recabada en el lugar, una camioneta Volkswagen blanca circulaba por la avenida Sur cuando impactó a un automóvil Volkswagen, también de color blanco.

Como resultado de la colisión, Sonia Verónica Delgadillo Gómez, con domicilio en la calle 16 número 726, colonia Hipódromo, sufrió golpes y diversas lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y evaluar su estado de salud.

Elementos de Seguridad Pública, pertenecientes al Departamento de Control de Accidentes, tomaron conocimiento del suceso, llevaron a cabo el peritaje correspondiente y recopilaron la información necesaria para determinar las causas y el deslinde de responsabilidades.