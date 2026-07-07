Accidente en carretera 30: Emanuel Contreras gravemente herido

FRONTERA, COAH.- Un fuerte accidente registrado durante la madrugada de este martes sobre la carretera Federal número 30 dejó a un joven automovilista gravemente lesionado, luego de que el vehículo que conducía se impactara violentamente contra una patrulla de la Policía Municipal, movilizando a cuerpos de rescate y autoridades federales.

El lesionado fue identificado como Emanuel Contreras Jiménez, de 27 años de edad, vecino de la colonia Occidental, quien conducía un Chevrolet Aveo color blanco al momento del percance.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad 1058 de Seguridad Pública Municipal, una camioneta JAC en colores azul y gris, circulaba con dirección al oriente. Al aproximarse al puente elevado ubicado frente al aeropuerto, el oficial al volante disminuyó la velocidad con la intención de incorporarse a una gasolinera.

Fue en ese momento cuando Emanuel no logró detener la marcha de su automóvil y terminó impactándose violentamente contra la parte posterior de la patrulla, destrozando el frente del Chevrolet Aveo.

Paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios al joven conductor, quien presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó bajo atención médica especializada.

El accidente provocó además cuantiosos daños materiales y afectó parcialmente la circulación, ya que ambas unidades quedaron obstruyendo parte de los carriles. Posteriormente, la patrulla fue retirada hacia el acotamiento, mientras que el Chevrolet Aveo permaneció sobre el camellón central debido a las severas averías que sufrió.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para retirar los vehículos, además de iniciar las investigaciones para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.