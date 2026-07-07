Niño de tres años encontrado solo en tienda de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA COAH.-La presencia de un niño de aproximadamente tres años que llegó solo a una tienda de conveniencia provocó la movilización de autoridades la mañana de este martes en el municipio de San Buenaventura.

El hecho ocurrió a temprana hora de hoy martes en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Reforma y Mariano Zertuche, en el sector Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el reporte, los trabajadores observaron que la puerta automática del negocio se abrió sin que aparentemente ingresara alguna persona. Instantes después, el cajero dirigió la mirada hacia la entrada y descubrió que se trataba de un pequeño que había ingresado sin la compañía de un adulto.

Ante la situación, el personal del establecimiento salió a recorrer los alrededores para tratar de localizar a los padres o familiares del menor; sin embargo, ninguna persona lo identificó ni reclamó su custodia.

Posteriormente, los empleados solicitaron el apoyo de elementos de Seguridad Pública de San Buenaventura, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar al niño.

El menor fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó bajo protección mientras el caso era canalizado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), autoridad que dará seguimiento a la localización de sus familiares y a la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que el niño quedó sin supervisión.