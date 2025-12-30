Niño autista, es rescatado por vecinos y Policía en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de autoridades y vecinos se registró la tarde de ayer en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, luego que un niño con autismo fue encontrado solo tras cruzar sin compañía el transitado bulevar Miguel de Lamadrid, generando momentos de incertidumbre y temor entre los habitantes de la zona.

El menor, identificado como Daniel "N", de seis años, fue localizado por un ciudadano, quien lo llevó a un domicilio seguro en la calle 20 de Noviembre número 115, mientras se coordinaba la intervención policial.

La alerta se extendió rápidamente entre vecinos, quienes temieron que el pequeño pudiera sufrir un accidente o ser víctima de algún riesgo en la vía pública. Elementos de la Policía Preventiva arribaron al lugar para resguardar al menor y verificar su estado.

Según los informes, Daniel fue trasladado momentáneamente en un taxi para acercarlo a su madre mientras se confirmaba su identidad y domicilio. Posteriormente se confirmó que el niño vive con su madre, Daniela Zapata, en la calle José Castaldi número 3412, en la colonia José de las Fuentes.

Afortunadamente, Daniel ´N´ se encontraba ileso y fue entregado sano y salvo a su madre, quien expresó su profundo agradecimiento tanto a los ciudadanos que auxiliaron a su hijo como a los elementos de la Policía Preventiva, quienes evitaron que la situación se convirtiera en tragedia.

Las autoridades aprovecharon para reiterar la importancia de extremar precauciones con menores, especialmente aquellos con condiciones especiales como el autismo, y recordaron que la atención rápida de la ciudadanía puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo.