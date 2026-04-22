Choque en Monclova genera daños materiales en bulevar Benito Juárez

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vial registrado la tarde de ayer en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Matamoros, en el sector El Pueblo, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y evidenció, una vez más, la falta de acuerdo entre conductores tras un impacto.

El percance involucró a un automóvil KIA en color blanco y una camioneta Chevrolet Silverado gris. De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, el conductor del sedán circulaba por la calle Matamoros, mientras que la unidad pickup avanzaba sobre el bulevar Juárez. Ambos aseguraron haber tenido luz verde al momento de ingresar a la intersección.

El encontronazo se produjo en el punto medio del cruce, donde las dos unidades colisionaron de manera aparatosa, generando afectación en la circulación y la movilización de cuerpos de seguridad. A pesar de la fuerza del impacto, no se reportaron personas lesionadas, limitándose el incidente a daños en la carrocería de los vehículos involucrados.

Elementos de Seguridad Pública, adscritos al departamento de Control de Accidentes, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Tras las diligencias iniciales, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal para continuar con el proceso administrativo que permita determinar quién incurrió en la falta.