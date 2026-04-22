En puente de la 30 pipa con fuga de gas desata pánico

FRONTERA, COAH.– Un verdadero escenario de tensión se vivió la tarde de este miércoles sobre el puente elevado de la carretera 30, donde una pipa de la empresa Sarahgas cargada con gas presentó una fuga, desatando un operativo de alto riesgo ante el temor latente de una explosión.

El incidente obligó a la movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal de Frontera, encabezada por el Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, quien coordinó las acciones para salvaguardar a la población en una de las vialidades más transitadas del municipio.

La fuga de gas ocurrió en el puente elevado de la carretera 30, generando gran tensión entre los automovilistas.

Los hechos ocurrieron sobre el desnivel que conecta con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde la unidad de la empresa Sarahgas comenzó a presentar una fuga en la línea que conecta el tanque con la bomba, generando una situación crítica.

El peligro era evidente: una chispa, un descuido o el paso de otro vehículo podían desencadenar una tragedia.

Ante ello, elementos de Seguridad Pública implementaron un cierre total de la circulación en el puente, desviando el tráfico desde varios metros antes, mientras que personal de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos trabajaban contrarreloj para contener la fuga.

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil actuaron rápidamente para evitar una tragedia mayor.

Al operativo se sumaron también detectives de la Agencia de Investigación Criminal y oficiales de la Policía Estatal Coahuila, quienes reforzaron el perímetro ante el riesgo que representaba la unidad cargada con gas.

El conductor de la pipa, identificado como Cristian Jaciel Alonso Dávila, informó que la falla surgió de manera repentina mientras circulaba por el puente, lo que encendió las alarmas.

Durante varios minutos, la escena se mantuvo bajo máxima tensión, con cuerpos de emergencia maniobrando cuidadosamente para evitar cualquier incidente mayor.

El conductor de la pipa, Cristian Alonso, reportó que la falla fue repentina mientras circulaba.

Finalmente, la fuga fue controlada por los especialistas, logrando disipar el riesgo de explosión. Posteriormente, la unidad fue asegurada y trasladada bajo resguardo a las instalaciones de la empresa para su revisión.

A pesar del peligro, no se reportaron personas lesionadas, aunque el susto entre automovilistas fue evidente.

El operativo dejó en claro la magnitud del riesgo que representó la fuga en plena arteria vial, donde una situación aparentemente mecánica pudo convertirse en una tragedia de grandes proporciones.