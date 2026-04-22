Trabajador de Aceros Tepotzotlán resulta herido en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– Un trabajador de Aceros Tepotzotlán resultó gravemente lesionado tras ser golpeado por maquinaria pesada al interior de la empresa ubicada en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, la mañana de este miércoles.

El reporte se recibió alrededor de las 11:20 horas, alertando sobre una persona herida dentro de las instalaciones, por lo que de inmediato se activó la respuesta de paramédicos de Bomberos de Castaños.

A su arribo, las unidades de emergencia tuvieron acceso directo hasta el área donde ocurrió el incidente, localizando al trabajador tendido en el suelo.

El lesionado fue identificado como Giovanny Fernando Salazar Ríos, de 28 años de edad, vecino de la colonia Mezquital del Valle en Monclova, quien se desempeña como ayudante en el área de almacén.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador fue impactado por una estructura metálica conocida como "gancho de báscula y balancín", con un peso aproximado de una tonelada, lo que generó momentos de tensión entre sus compañeros.

Paramédicos procedieron a brindarle atención inmediata, detectando un trauma en el tórax, con una herida contusa en la parrilla costal derecha y marcas visibles en el pecho producto del fuerte golpe.

El trabajador fue inmovilizado en camilla para ser trasladado de urgencia en ambulancia a la Clínica 7 del Seguro Social, donde sería sometido a estudios más detallados para descartar posibles lesiones internas en el abdomen y tórax.

El incidente encendió las alertas dentro de la planta, evidenciando los riesgos a los que se enfrentan diariamente los trabajadores en áreas donde se manipula maquinaria pesada.