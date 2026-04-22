Movilización de seguridad en Monclova por falsas detonaciones

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de corporaciones de Seguridad Pública sacudió la noche del sur de la ciudad, luego de que se reportaran presuntas detonaciones de arma de fuego en la colonia Obrera Sur, Segundo Sector. El despliegue, que generó expectación entre vecinos, terminó por confirmarse como una falsa alarma.

El reporte ingresó al Sistema Estatal de Emergencia minutos antes de la medianoche, alertando sobre supuestos disparos en la avenida Sidermex. De inmediato, elementos de Seguridad Pública activaron el protocolo de respuesta y se trasladaron al sitio señalado, donde iniciaron un recorrido exhaustivo por calles aledañas en busca de indicios.

Las unidades recorrieron varios puntos estratégicos de la colonia, mientras los oficiales inspeccionaban el área en un operativo coordinado. Sin embargo, tras varios minutos de revisión, no se localizaron casquillos percutidos, daños materiales ni personas que confirmaran el supuesto ataque.

La presencia policial llamó la atención de habitantes del sector, quienes observaron el despliegue desde sus viviendas sin que se registraran incidentes adicionales. Las autoridades mantuvieron la vigilancia preventiva durante un lapso prolongado para descartar cualquier situación de riesgo.

Finalmente, la situación fue controlada y clasificada como un reporte sin fundamento. El incidente, aunque no pasó a mayores, evidenció la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad ante llamados de emergencia, así como la importancia de verificar la información antes de emitir reportes que puedan generar alarma entre la población.