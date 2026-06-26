Choque por alcance en Monclova 2 hombres involucrados

MONCLOVA, COAH. - Un choque por alcance registrado la tarde del viernes en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Juárez dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte, en el percance participaron David Galván, quien conducía un automóvil Dodge Attitud de color gris, y Luis Cortez, quien manejaba una camioneta Dodge Cherokee color blanco. Ambos circulaban sobre el bulevar Harold R. Pape cuando ocurrió la colisión.

Tras el reporte al sistema de emergencias, oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar la responsabilidad de cada uno de los conductores.