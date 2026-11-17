DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance protagonizado por una unidad de transporte público dejó daños materiales la tarde de este martes, luego de que la conductora de un taxi no lograra frenar a tiempo y terminara impactándose contra una camioneta que se encontraba detenida sobre la avenida Industrial.

Detalles del accidente

El accidente se registró en el cruce con la calle Fertilizantes, a la altura de la colonia Industrial, donde Laura Armendáriz circulaba hacia el poniente al volante de un Chevrolet Aveo blanco, perteneciente a la línea Radiotaxi Express y marcado con el número económico 10.

Al aproximarse a la intersección, la taxista no consiguió detener su marcha y terminó chocando contra la parte trasera de una Ford Escape blanca, conducida por Claudia Ibarra.

La conductora afectada permanecía detenida sobre la avenida, esperando el momento adecuado para incorporarse a la calle Fertilizantes, cuando recibió el impacto que la tomó desprevenida.

La colisión ocasionó daños considerables en la parte delantera del vehículo de alquiler, mientras que la camioneta presentó afectaciones en su zona posterior. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

Intervención de las autoridades

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar las versiones de las involucradas y elaborar el peritaje que permita determinar cómo ocurrió el percance.

Posteriormente, ambas conductoras fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.