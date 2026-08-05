Hombre es herido durante asalto en gasolinera de Frontera

FRONTERA, COAH.– Un violento asalto movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio la tarde de este martes, luego de que un empleado de una gasolinera fuera atacado con un arma blanca por un delincuente que lo despojó de su teléfono celular y escapó con rumbo a Monclova.

La víctima fue identificada como Vicente Saldivar Morales, de 26 años de edad, quien llegó lesionado y visiblemente alterado a la estación de servicio donde labora, ubicada sobre la avenida Oriente, en el cruce con el bulevar San Buenaventura, alrededor de las 15:51 horas.

Al percatarse de que su compañero sangraba de uno de los brazos, otro empleado solicitó de inmediato el apoyo del sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de paramédicos y elementos de la Policía Municipal.

Vicente relató a las autoridades que momentos antes fue interceptado por un sujeto que se desplazaba en una bicicleta. El agresor, quien vestía ropa negra, portaba una cachucha del mismo color y una mochila morada, lo golpeó y posteriormente lo hirió con un arma blanca para obligarlo a entregar su teléfono celular.

Con el botín en su poder, el asaltante emprendió la huida con dirección a Soriana Frontera y posteriormente escapó hacia la colonia Los Cedros, en el municipio de Monclova.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba una herida en uno de los brazos por lo que fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, mientras que elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores para tratar de localizar al responsable.

Pese a los recorridos realizados, el presunto asaltante no fue ubicado, por lo que las autoridades ya trabajan en la integración de la investigación para dar con su paradero.