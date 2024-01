Denuncian a cafre en Facebook

FRONTERA, COAH.-Un cafre al volante fue exhibido en Facebook, por un usuario de la red social al que supuestamente atropelló con su vehículo en el Municipio de Frontera y lo acusó de huir y no responder por los gastos médicos de las lesiones que le provocó.

Eliel E. Hernández solicitó ayuda en la página Negocios Monclova Frontera, para localizar al conductor de un automóvil Ford Focus color gris, que supuestamente se lo llevó de encuentro y se dio a la fuga.

"Buenos días yo sé que este grupo no es para esto pero quiero pedir de su ayuda para ver quién me puede dar información de este señor, ya que hace unos 20 o 30 min aproximadamente me atropello y se dio a la fuga, las personas que fueron testigo vieron que él tuvo la culpa. Me dijeron que es de la Colosio lo seguimos mi mamá y yo en la camioneta pero ya no vimos para no se fue. Por favor ayúdenme hoy por mi mañana por alguien más". posteo el afectado.

De acuerdo a la publicación, los hechos sucedieron la mañana del viernes en el municipio de Frontera y movilizaron a las autoridades que arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento del percance.