Conductor descuidado provoca choque en avenida Montessori

Un descuidado conductor a bordo de una camioneta Ford Ranger cargada con refrescos provocó un accidente vial la mañana de este sábado, al intentar incorporarse sin precaución a la avenida Montessori, ocasionando daños materiales en una Mazda que circulaba por su vía libre.

El percance se registró en el cruce con la calle Álamo, desde donde Juan Arreola Romero, conductor de la unidad modelo 1994, color blanco, intentó salir sin ceder el paso a la otra unidad, impactando una Mazda6 modelo 2015, también blanca, conducida por Sahila Sihux Samaniego Ríos.

A pesar de que el choque no dejó personas lesionadas, sí generó molestia entre los conductores debido a los daños materiales provocados por la falta de precaución al volante.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Ambos involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.