Incendio en vivienda de la colonia Industrial moviliza a Bomberos y Policía

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una vivienda de la colonia Industrial provocó la rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:20 horas en el domicilio marcado con el número 336 de la calle Comsa, donde vecinos alarmados alertaron al 911 tras notar que salía humo y fuego del segundo piso del inmueble.

Al llegar al lugar, los bomberos utilizaron escaleras para ingresar por la parte superior de la casa y comenzar con las labores de combate al fuego.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron considerables, afectando principalmente el mobiliario y la estructura de la planta alta.

Luego de varios minutos de intensa labor, los elementos lograron sofocar por completo el incendio, evitando que las llamas se extendieran a viviendas aledañas.

Posteriormente, se procedió a ventilar el área y a realizar una inspección para descartar riesgos adicionales.

Las autoridades investigan el origen del siniestro, aunque no se descarta un posible cortocircuito como causa principal.