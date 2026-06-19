Búsqueda de Dayana Marisol: desapareció cerca de la Universidad Vizcaya

MONCLOVA COAH.- La desaparición de Dayana Marisol generó una intensa movilización entre conductores de plataformas digitales, familiares y usuarios de redes sociales durante la tarde de ayer, luego de que se reportara que perdió todo contacto con sus seres queridos tras abordar un vehículo de transporte por aplicación en las inmediaciones de la Universidad Vizcaya.

De acuerdo con la información difundida en diversos grupos de comunicación de conductores, Dayana Marisol fue vista por última vez al salir de las instalaciones educativas, donde presuntamente solicitó un servicio de transporte para dirigirse a otro punto de la ciudad.

Sin embargo, con el paso de las horas sus familiares dejaron de tener comunicación con ella, situación que encendió las alertas entre conocidos y compañeros, quienes comenzaron a compartir fotografías e información relacionada con su paradero en distintas plataformas digitales.

La preocupación se extendió rápidamente entre la comunidad estudiantil y los operadores de transporte por aplicación, quienes utilizaron grupos internos de mensajería para difundir el reporte y solicitar el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier dato que pudiera contribuir a su localización.

Paralelamente, la información fue replicada en redes sociales y diversos espacios informativos, donde cientos de usuarios compartieron las publicaciones con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado oficialmente sobre la localización de Dayana Marisol, por lo que familiares y personas cercanas continuaban solicitando el apoyo de la población para aportar cualquier información que permita conocer su paradero.

Las autoridades correspondientes mantienen el seguimiento del caso, mientras la incertidumbre y preocupación permanecen entre quienes esperan noticias sobre el paradero de la joven desaparecida.