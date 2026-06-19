Conato de incendio en camión de valores de Tecnoval en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este viernes, la alarma se encendió sobre uno del bulevar Harold R. Pape luego que un camión blindado dedicado al transporte de valores presentara un conato de incendio en el área del motor, generando la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la avenida Las Granjas, a la altura de la colonia La Salle, al sur de Monclova donde automovilistas observaron humo y llamas que salían del cofre de una unidad perteneciente a la empresa Tecnoval.

La situación provocó momentos de tensión entre conductores que transitaban por el sector, quienes de inmediato realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias al temer que el fuego se propagara rápidamente debido a las dimensiones del vehículo.

Acciones de los cuerpos de emergencia

Afortunadamente, la rápida reacción del personal de la empresa evitó que el incidente pasara a mayores. Los trabajadores utilizaron extintores para combatir las llamas y lograron controlar el fuego antes de la llegada de los cuerpos de rescate.

Minutos después arribaron elementos de Bomberos, quienes realizaron una inspección de seguridad para descartar riesgos de una posible reactivación del incendio y verificar las condiciones mecánicas de la unidad.

Por su parte, oficiales de la Policía Municipal implementaron un cierre parcial de la circulación para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia y evitar algún accidente adicional mientras se desarrollaban los trabajos.

Causas del incidente

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría sido provocado por un cortocircuito en el compartimiento del motor, situación que originó el fuego y los daños materiales en la unidad blindada.

Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que todo quedó únicamente en daños materiales y en el susto para quienes presenciaron la emergencia.