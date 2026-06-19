Tromba pone a prueba a cuerpos de auxilio

MONCLOVA, COAH.- La intensa tormenta que azotó Monclova la tarde de este viernes mantuvo en constante movilización a elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron diversos reportes de emergencia generados por los efectos de la lluvia y los fuertes vientos.

Durante varios minutos, las principales vialidades de la ciudad registraron severos encharcamientos que sorprendieron a decenas de automovilistas. Algunos conductores quedaron varados en medio de la corriente al apagarse sus vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de auxilio para brindar apoyo y evitar situaciones de mayor riesgo.

Bomberos y policías recorrieron distintos sectores de la ciudad auxiliando a familias y conductores que quedaron atrapados por el agua acumulada, demostrando una vez más que las emergencias provocadas por fenómenos naturales pueden transformar una tarde común en momentos de verdadera incertidumbre.

Acciones de la autoridad

Uno de los reportes que generó mayor preocupación ocurrió en el Fraccionamiento Carranza, sobre la calle López Velarde, donde un enorme nogal fue derribado por los fuertes vientos y terminó recargado sobre una barda que amenazaba con colapsar. La estructura corría el riesgo de desplomarse sobre la banqueta y dañar una camioneta estacionada en el lugar.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acordonaron la zona para evitar accidentes y notificaron al Departamento de Forestación para proceder con el retiro controlado del árbol antes de que ocurriera una desgracia.

Mientras tanto, otro llamado de emergencia alertó sobre un supuesto incendio en un yonke de la ciudad. Sin embargo, al arribar los rescatistas descubrieron que se trataba de una quema realizada en el exterior del establecimiento, descartando riesgos mayores.

Impacto en la comunidad

La fuerte precipitación también mantuvo en alerta a las autoridades ante el riesgo de que el agua ingresara a viviendas ubicadas en zonas vulnerables. Por ello, los recorridos preventivos continuaron durante gran parte de la tarde y noche para atender cualquier situación que pusiera en peligro a la ciudadanía.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque la tormenta dejó múltiples afectaciones menores y recordó la fuerza con la que la naturaleza puede alterar la rutina de toda una ciudad en cuestión de minutos.