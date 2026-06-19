Incendio en Monclova: vecinos combaten fuego en predio en la Del Río

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una columna de humo elevándose entre viviendas de la colonia Del Río terminó convirtiéndose en momentos de tensión para decenas de familias, luego que un incendio consumiera basura y materiales acumulados en un predio, obligando a los propios vecinos a intervenir para evitar una tragedia.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:15 horas de ayer sobre la calle Chabacanos, donde habitantes del sector detectaron que un predio comenzaba a ser devorado por las llamas. En cuestión de minutos, el fuego se extendió entre montones de desechos y materiales reciclables almacenados en el lugar.

La preocupación creció rápidamente entre los residentes debido a la cercanía de las viviendas y al riesgo de que las llamas alcanzaran estructuras habitadas. Ante la emergencia, varios vecinos solicitaron apoyo a los cuerpos de auxilio; sin embargo, al no obtener una respuesta inmediata decidieron organizarse para combatir el incendio por sus propios medios.

Armados con cubetas, mangueras y todo lo que tuvieron a su alcance, los colonos enfrentaron el fuego para impedir que avanzara hacia las casas cercanas. Tras varios minutos de esfuerzo lograron contener y sofocar las llamas antes de que la situación saliera de control.

De acuerdo con habitantes del sector, el predio pertenece a una persona conocida en la colonia como "Don Vale", quien presuntamente vive en situación vulnerable y se dedica a recolectar diversos materiales reciclables, mismos que se encontraban acumulados en grandes cantidades dentro del terreno.

El temor de los vecinos no era infundado, pues la presencia de cartón, plástico y otros objetos inflamables representaba un riesgo latente de propagación. Afortunadamente, la rápida reacción de los habitantes evitó daños mayores y protegió el patrimonio de varias familias.

Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones estructurales en las viviendas cercanas. Sin embargo, los residentes aprovecharon la situación para solicitar a las autoridades una revisión del predio y acciones preventivas que eviten que un hecho similar vuelva a poner en peligro a quienes viven en el sector.