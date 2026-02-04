Trabajador sufre descarga eléctrica en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este miércoles en Estancias de San Juan Bautista, luego que un trabajador sufriera una descarga eléctrica mientras realizaba labores en un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, en su cruce con la calle María Curie.

El reporte activó la respuesta inmediata del Heroico Cuerpo de Bomberos Monclova, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Seguridad Pública, quienes aseguraron el área para evitar mayores riesgos. Al llegar, los rescatistas localizaron a un hombre lesionado en la estructura metálica del puente, donde momentos antes instalaba material publicitario.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador manipulaba una varilla al colocar una lona cuando accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión que cruzan por encima del paso peatonal. La descarga lo proyectó y le provocó quemaduras de segundo grado.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien se identificó como Alonso Santi Gómez, de 44 años, empleado de una empresa externa encargada de publicidad. Presentaba hemorragia y quemaduras derivadas del contacto eléctrico, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su atención médica especializada.

Elementos de Protección Civil acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en la zona. La circulación fue parcialmente controlada durante las maniobras de auxilio.

