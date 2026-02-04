Detienen a cuatro adolescentes tras persecución en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este miércoles en calles de la Zona Centro, luego que se reportó a varios adolescentes persiguiendo e intentando agredir a otro menor, lo que derivó en una persecución y la detención de cuatro jóvenes, uno de ellos en posesión de un arma blanca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas en el cruce de las calles Allende y Zaragoza, donde un ciudadano alertó a las autoridades sobre seis jóvenes que corrían tras otro adolescente con aparentes intenciones de atacarlo, generando alarma entre peatones y comerciantes del sector.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al sitio, logrando ubicar y asegurar a cuatro de los presuntos agresores, identificados como Ramón ´N´, de 17 años; Carlos ´N´, de 15; William ´N´, de 15; así como otro adolescente, quien fue sorprendido en posesión de un arma blanca mientras participaba en la persecución.

Tras ser sometido, el menor que portaba el arma fue desarmado por los oficiales para evitar que se consumara una agresión, procediendo posteriormente al aseguramiento del grupo. Los cuatro adolescentes fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

En el lugar, quedaron a disposición del juez calificador en turno, quien se encargó de notificar a las madres de los menores sobre la conducta de sus hijos y la situación legal que enfrentaban. Sin embargo, debido a la portación del arma blanca —hecho considerado como delito— el adolescente que la llevaba fue turnado ante el Ministerio Público Especializado en Adolescentes, donde se determinará su situación jurídica.

La rápida intervención de las autoridades evitó que el incidente pasara a mayores y permitió restablecer el orden en la Zona Centro.