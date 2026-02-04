Policía Municipal captura a El Rambo en Monclova por posesión de sustancias

MONCLOVA, COAH.- Un sujeto conocido con el apodo de "El Rambo" fue detenido por elementos de la Policía Municipal durante la madrugada, luego de ser sorprendido en posesión de presunta droga mientras se realizaban patrullajes preventivos en la colonia Hipódromo.

Los hechos se registraron cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia de rutina en distintos sectores de la ciudad y, al circular por la calle 18, detectaron a un individuo que mostraba una actitud sospechosa. Al notar la presencia de la patrulla, el sujeto evidenció un marcado nerviosismo, lo que llamó la atención de los uniformados.

El hombre fue identificado como Raúl Arellano, de 45 años de edad, conocido en el sector como "Rambo". Al verse observado por los policías, intentó darse a la fuga corriendo, sin embargo, fue alcanzado metros adelante por los agentes municipales.

Tras ser interceptado, los oficiales procedieron a realizarle una revisión preventiva conforme a los protocolos de seguridad vigentes, localizándole entre sus pertenencias dos bolsitas de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga sintética conocida como cristal.

Ante el hallazgo, los policías le informaron sobre su detención y le dieron a conocer los derechos que le asisten conforme a la ley, para posteriormente asegurarlo y trasladarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal de donde sería turnado al Ministerio Público bajo el cargo de posesión simple de narcóticos.