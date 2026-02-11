Delito en Monclova: roban vivienda en el primer cuadro

MONCLOVA, COAH.— Amantes de lo ajeno hicieron de las suyas en pleno corazón de la ciudad y vaciaron una vivienda del primer cuadro sin que nadie lograra verlos... o al menos sin que alguien los detuviera. El robo fue reportado la tarde de ayer y generó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Progreso y Cuauhtémoc número 311, en la zona centro, donde se detectó la entrada de personas desconocidas al inmueble sin autorización de sus propietarios.

Tras el llamado a la línea de emergencias, oficiales acudieron al sitio y confirmaron huellas de intrusión, además de la falta de diversos objetos en el interior. En el lugar no se precisó el monto de lo robado, pero sí quedó claro que los visitantes no entraron precisamente a dejar nada.

De inmediato se implementó un recorrido de búsqueda en calles aledañas. Las patrullas peinaron el sector, revisando accesos y vialidades cercanas, pero los responsables ya habían tomado suficiente ventaja y desaparecieron del mapa urbano.

Habitantes del sector comentaron que, pese a tratarse de una zona con movimiento constante, los robos a vivienda han comenzado a repetirse, lo que mantiene la preocupación entre vecinos que aseguran que la vigilancia "a veces llega... pero después".

Las autoridades orientaron a la parte afectada para interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público y así iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el cierre del reporte no se informaron personas detenidas.