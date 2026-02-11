Hombre sufre complicaciones tras cirugía en Monclova: paramédicos lo atienden

MONCLOVA, COAH.— Un hombre que regresaba de una cirugía descendió de un autobús de pasajeros en plena carretera, en los límites de Monclova y Castaños, luego de que fuertes molestias físicas le impidieron continuar el viaje, lo que activó la movilización de paramédicos y corporaciones de seguridad.

El incidente se registró la tarde de ayer, cuando Edgar Iván Mata Ríos, de 38 años y vecino de la colonia Americana de Frontera, viajaba procedente de Monterrey en una unidad de la línea Frontera con destino a la Central de Autobuses de Monclova.

De acuerdo con los primeros datos, el pasajero había sido intervenido quirúrgicamente en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social y decidió regresar por sus propios medios. Sin embargo, durante el trayecto comenzó a presentar dolor intenso derivado del procedimiento médico.

Según su testimonio, las molestias aumentaron al grado de no poder permanecer sentado, por lo que solicitó al operador detener la marcha. El chofer accedió y pidió apoyo a los números de emergencia al ver que el pasajero no podía continuar.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria, mientras elementos de Seguridad Pública resguardaron el área para prevenir riesgos a la circulación.

Tras la valoración inicial, los socorristas determinaron su traslado a la Clínica 7 del IMSS en Monclova para revisión médica y seguimiento de su estado de salud. El hombre quedó bajo supervisión de especialistas.

El hecho generó expectación entre automovilistas que transitaban por el sector, debido a la presencia de las unidades de emergencia a un costado de la vía.