Desmayo por cirrosis: Intervención rápida en traslado al IMSS

Un hombre de la tercera edad, identificado como Benito Rivera Treviño, fue trasladado de urgencia a la Clínica 7 del IMSS luego de desmayarse en su hogar a causa de la cirrosis que padece.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este martes, cuando su hija, Rubí Alondra, al ver que su padre se desvanecía y no lograba reaccionar, decidió pedir ayuda a las autoridades municipales, quienes realizaban un recorrido por la calle 38 de la colonia 21 de Marzo.

Los oficiales, al ser informados por Rubí, inmediatamente llamaron a los paramédicos de Cruz Roja para brindar el apoyo necesario.

A los pocos minutos, una unidad de emergencias con el personal de la Cruz Roja Mexicana llegó al lugar para atender a Benito, quien se encontraba en estado de desvanecimiento debido a su condición de salud.

Los socorristas trasladaron al hombre hacia el nosocomio, donde quedó en manos de los especialistas.

La hija del paciente agradeció la rápida respuesta de los oficiales y paramédicos, quienes, con su intervención, ayudaron a que su padre recibiera atención médica inmediata.