Detenido Estudiante del CecyTec Norte por Posesión de sustancias ilícitas

Un estudiante del CecyTec Norte terminó tras las rejas luego de ser sorprendido por elementos de la Policía Municipal en posesión de una fuerte cantidad de marihuana, cuando deambulaba por calles de la colonia La Ribera.

Los hechos se registraron la tarde de ayer, alrededor de las 13:40 horas, cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia en el sector y detectaron a un adolescente que caminaba en actitud nerviosa sobre la vía pública.

El joven, identificado como Diego "N", de 16 años, al percatarse de la presencia de la patrulla intentó escapar corriendo, lo que encendió las sospechas de los preventivos, quienes de inmediato lo siguieron y lograron darle alcance tras varios metros de persecución.

Al proceder con la revisión correspondiente, los policías encontraron entre sus pertenencias varias dosis de hierba seca con características propias a la marihuana, lo que derivó en su detención inmediata.

El menor fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno. La autoridad determinó resguardarlo bajo una falta administrativa en lo que se notificaba a sus padres sobre el hecho y la conducta en la que incurrió.