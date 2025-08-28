Caen mujer y su hija de bicicleta

MONCLOVA, COAH. – Una madre y su pequeña hija protagonizaron un aparatoso accidente durante la noche del pasado miércoles, luego de meter por accidente el pie en la llanta trasera y caer de la bicicleta en la que paseaban por la transitada avenida Suzanne Lou Pape. El percance generó alarma entre automovilistas y vecinos, quienes no dudaron en detenerse para brindar ayuda. Los hechos ocurrieron poco antes de llegar al puente Calicanto, cuando Sofía Ramírez, acompañada de su hija Estrella, de apenas seis años, disfrutaba de un recorrido nocturno. Sin embargo, un descuido cambió el paseo en segundos: al intentar acomodar el pie en el pedal, la mujer lo introdujo accidentalmente en la llanta trasera, provocando que el calzado se atorara entre los rines y ocasionara la pérdida de control. Tanto la madre como la menor salieron

proyectadas al pavimento, sufriendo diversos golpes que de inmediato alertaron a conductores que circulaban por la zona. Con rapidez, los automovilistas formaron un cerco de protección con sus vehículos para evitar otro accidente y resguardar la integridad de las lesionadas mientras esperaban la llegada de los cuerpos de auxilio. Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas acudieron minutos después y brindaron la atención necesaria a madre e hija. Afortunadamente, las lesiones fueron menores y no ameritaron traslado hospitalario, pues ambas se encontraban estables y fuera de peligro. Elementos de Control de Accidentes también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento del incidente. Brenda47 DIFUMINAR ROSTRO A LA MENOR La Policía tomó conocimiento del accidente.