'Frunce' su auto en choque por alcance

MONCLOVA, COAH.– Una conductora terminó con su coche prácticamente fruncido luego de protagonizar un choque por alcance contra una camioneta Chevrolet Cheyenne, la noche de ayer sobre el bulevar San José, a la altura del cruce con la calle Parras.

El percance ocurrió cuando San Juana Márquez Arévalo, al volante de un Chevrolet Aveo color guinda modelo 2018, no guardó la distancia de seguridad necesaria y terminó estrellándose en la parte trasera de una Cheyenne blanca modelo 2008, conducida por Héctor Ricardo Delgadillo Reyes.

El golpe dejó como resultado cuantiosos daños materiales, siendo el automóvil Aveo el más afectado, pues el frente terminó severamente dañado tras la colisión.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, mientras que las unidades fueron retiradas de la vialidad para evitar congestionamientos en la zona.

Finalmente, ambos conductores fueron canalizados a la Comandancia Municipal, donde se esperaba que llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.