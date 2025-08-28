Vuelca mujer en la carretera 57

ESCOBEDO, COAH.– Una aparatosa volcadura registrada la tarde de este viernes en la carretera federal número 57 dejó como saldo a una mujer lesionada y con crisis nerviosa, lo que provocó una amplia movilización de cuerpos de rescate y autoridades.

El percance se registró alrededor de las 14:50 horas a la altura del kilómetro 46, en el tramo correspondiente a la comunidad de Los Menonitas.

De acuerdo con las autoridades, la conductora se desplazaba con rumbo al norte cuando, por causas aún no precisadas, perdió el control del volante.

El vehículo involucrado fue un Nissan Sentra de color guinda que se desplazaba hacia el norte, el cual se salió de la cinta asfáltica y dio varias volteretas antes de quedar sobre sus cuatro neumáticos, con severos daños en la carrocería.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) y del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron de inmediato para atender a la mujer, quien sufrió diversos golpes y una crisis nerviosa.

La mujer fue trasladada a un hospital mientras que los oficiales de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo de elaborar el peritaje correspondiente.

La circulación en el tramo permaneció parcialmente restringida mientras se realizaban las maniobras de auxilio y se retiraba el automóvil dañado, el cual fue remolcado a un corralón.