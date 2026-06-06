Video clave lleva a la captura de dos presuntos ladrones de relojes de lujo tras salida del AIFA

Las autoridades del Estado de México informaron la detención de dos hombres señalados por su presunta participación en el robo de una camioneta que transportaba relojes de lujo, hecho ocurrido el pasado 25 de mayo luego de que las víctimas abandonaran las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El caso cobró relevancia debido a que una cámara de seguridad instalada en el vehículo afectado registró el momento exacto del asalto mientras la unidad circulaba por el Circuito Exterior Mexiquense, en las inmediaciones de Ecatepec.

Como resultado de las investigaciones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía estatal, fueron capturados Carlos “N” y José Alberto “N”, quienes son investigados por su probable responsabilidad en delitos relacionados con robo de vehículo con violencia y sustracción de mercancía.

De acuerdo con las indagatorias, los agresores interceptaron dos vehículos que habían salido recientemente del AIFA. Presuntamente, cada uno de los detenidos tomó el control de una de las unidades robadas para posteriormente darse a la fuga.

Las labores de inteligencia permitieron ubicar a ambos sospechosos en el municipio de Huehuetoca, donde finalmente fueron asegurados por las autoridades.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran cómo un automóvil de color gris bloquea el paso de la camioneta de las víctimas. En otro video se observa a uno de los individuos portando un arma y acercándose a los ocupantes del vehículo, además de despojarlos de algunas pertenencias.

Las imágenes también captaron el momento en que uno de los presuntos delincuentes toma el control de la unidad sin advertir inicialmente que estaba siendo grabado. Aunque intentó mover la cámara posteriormente, su rostro ya había sido registrado por el sistema de videovigilancia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer las fotografías de los detenidos y señaló que las investigaciones continúan para localizar a otros posibles participantes en el robo. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si los arrestados pertenecen a un grupo delictivo dedicado a este tipo de ilícitos.