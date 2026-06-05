Motociclista lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA COAH.- La imprudencia al volante volvió a cobrar factura la tarde de ayer sobre la avenida Susan Lou Pape, donde un motociclista terminó lesionado y tendido sobre el pavimento tras verse involucrado en un fuerte percance vial registrado a la altura de un parque recreativo.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el conductor de la motocicleta circulaba presuntamente a una velocidad superior a la permitida cuando, por causas que son materia de investigación, se produjo el impacto contra un automóvil que transitaba por la misma arteria vial.

El golpe fue de tal magnitud que el motociclista salió proyectado, sufriendo diversas lesiones que obligaron la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia. Testigos alertaron a las autoridades mediante el sistema de emergencias, generando una rápida respuesta de socorristas de la localidad.

A su llegada, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a una institución médica para una valoración especializada, debido a las heridas sufridas durante el accidente.

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para documentar el hecho. Los oficiales efectuaron el peritaje técnico con el propósito de establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

La circulación en el sector presentó afectaciones momentáneas mientras se desarrollaban las labores de auxilio e investigación. Finalmente, las autoridades informaron que será el resultado del peritaje el que determine la responsabilidad de cada una de las partes participantes en este aparatoso accidente vial.