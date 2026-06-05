Ciclista lesionado tras accidente en Monclova: movilización de emergencia

MONCLOVA, COAH. - Un fuerte accidente vial dejó como saldo a un ciclista lesionado la noche de ayer y una importante movilización de cuerpos de emergencia sobre una de las avenidas más transitadas del sector el pueblo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Constitución y avenida Jiménez, a escasos metros de la Secundaria Número 4, donde un hombre que se desplazaba en bicicleta fue impactado por un automóvil cuando intentaba incorporarse a la circulación.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor involucrado, éste avanzaba sobre la vía con derecho de paso cuando, de manera repentina, el ciclista habría invadido su trayectoria, imposibilitando cualquier maniobra para evitar el choque.

Tras el fuerte impacto, el ciclista cayó sobre el pavimento y sufrió diversas lesiones, situación que generó la inmediata solicitud de auxilio por parte de testigos que presenciaron el percance.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado en el lugar de los hechos para posteriormente valorar la necesidad de su traslado a una unidad médica.

En tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para documentar la mecánica del percance, levantar evidencias y elaborar el peritaje que permitirá determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.

La circulación en el sector registró afectaciones momentáneas mientras se desarrollaban las labores de atención y levantamiento de información por parte de las autoridades competentes.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.