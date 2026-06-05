María N cae al arroyo Divisor y es rescatada en Frontera

FRONTERA COAH. - Durante la noche de ayer, una intensa movilización de cuerpos de emergencia se desplegó en los límites de Monclova y Frontera, luego de que se reportara la caída de una persona al interior del arroyo Divisor, una zona de difícil acceso ubicada entre las colonias San Salvador y Borja.

El reporte recibido por las corporaciones de rescate alertaba sobre una persona de nombre María N quien se encontraba lesionada y permanecía dentro del cauce, por lo que de inmediato paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) iniciaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el afectado caminaba por las inmediaciones del arroyo cuando, por causas no precisadas, perdió estabilidad y cayó hacia una zona profunda, quedando imposibilitado para salir por sus propios medios.

Las labores de localización se extendieron durante varios minutos debido a las condiciones del terreno y a la escasa visibilidad de la noche. Tras recorrer diferentes accesos y puntos estratégicos, los rescatistas lograron ubicar al lesionado y comenzaron las maniobras para extraerlo de forma segura.

Una vez puesto a salvo, el hombre recibió atención prehospitalaria en el sitio para posteriormente ser trasladado por personal de GRUM a una institución médica de Monclova, donde quedó bajo observación especializada.

Al operativo también acudieron elementos de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron apoyo durante las labores de rescate.

La intervención coordinada de los cuerpos de emergencia permitió concretar el rescate sin mayores contratiempos, evitando que la situación tuviera consecuencias más graves para la víctima.