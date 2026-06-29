Acusan a hombre de propasarse con mujer

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la mañana de este lunes sobre la calle Prolongación Juárez, en su cruce con el bulevar Harold R. Pape, luego que varios automovilistas reportaran al Sistema Estatal de Emergencias 911 el presunto abuso sexual que sufría una joven a manos de un sujeto pero a la llegada de las autoridades, no encontraron ni el rastro de la supuesta víctima.

La Policía Municipal de Monclova recibió múltiples reportes sobre un presunto abuso sexual.

Las llamadas de auxilio comenzaron cuando ciudadanos que transitaban por el lugar observaron una situación que les pareció sospechosa, por lo que solicitaron la intervención inmediata de las autoridades al considerar que la mujer podría estar siendo víctima de una agresión.

En respuesta al reporte, oficiales municipales acudieron al sitio señalado; sin embargo, en un primer recorrido únicamente localizaron a varios vendedores de periódicos. Al entrevistarse con ellos, los trabajadores manifestaron desconocer el motivo de la denuncia y aseguraron no haber presenciado ningún incidente relacionado a una joven que vestía short.

Los oficiales no encontraron a la supuesta víctima ni indicios de un delito en el lugar.

Minutos después de que las patrullas se retiraron, el 911 volvió a recibir nuevos reportes de automovilistas que insistían en que un hombre continuaba propasándose con la joven, por lo que los uniformados regresaron nuevamente al lugar para verificar la situación.

Durante la segunda intervención, los policías dialogaron con los vendedores de periódico, quienes estaban en compañía de un hombre, quien negó de manera categórica haber cometido alguna conducta indebida. Debido a la preocupación manifestada por varios ciudadanos, los oficiales le solicitaron moderar su comportamiento para evitar nuevas confusiones y reportes al Sistema Estatal de Emergencias.

Ciudadanos expresaron su preocupación por la situación sospechosa observada.

Al ser entrevistada por los elementos preventivos, la voceadora negó haber visto pasar a la chica en cuestión y explicó que únicamente que tanto ella como su colega estaban platicando con un hombre que con frecuencia llega al lugar, descartando que existiera alguna situación de riesgo o un hecho delictivo.

Tras confirmar que no había víctimas ni indicios de algún delito, los oficiales dieron por concluida la intervención y se retiraron del lugar, exhortando a las personas involucradas a evitar conductas que puedan ser malinterpretadas y generar movilizaciones innecesarias de los cuerpos de seguridad.