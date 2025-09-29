'Ladrón Ninja' de 17 Años fue atrapado al caer de un ducto

SALTILLO, COAH.- La madrugada de este sábado, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un joven de 17 años que fue sorprendido dentro del ducto de ventilación de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Vista Hermosa. El menor estaría relacionado con varios robos cometidos recientemente en el suroriente de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 5:40 de la mañana, luego de que a través de los grupos de seguridad de WhatsApp se reportara un robo en la sucursal situada sobre la Avenida Central.

Siendo una trabajadora del establecimiento quien alertó a las autoridades tras escuchar ruidos extraños que provenían de la parte superior del local.

Al inspeccionar el área, los oficiales localizaron al joven escondido en el ducto de ventilación, lo que permitió su aseguramiento inmediato sin que se registraran incidentes mayores.

De acuerdo con la información de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el detenido estaría vinculado con diversos robos en tiendas de conveniencia de la misma zona, lo que refuerza la hipótesis de que operaba de forma recurrente en ese sector.

La corporación señaló que continuará reforzando la vigilancia mediante sus áreas especializadas y en coordinación con los reportes ciudadanos, con el fin de prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad en los distintos sectores de la capital coahuilense.