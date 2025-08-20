Policía Municipal interviene con limpiaparabrisas desafiante

Un limpiaparabrisas que adoptó una actitud agresiva y desafiante con varios automovilistas que circulaban por el bulevar Harold R. Pape, terminó tras las rejas la tarde de ayer, tras ser detenido por la Policía Municipal por su comportamiento despectivo.

El detenido se identificó como Jesús Manuel Ponce Hernández, de 31 años de edad, vecino de la colonia Huizachal en Frontera.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando los oficiales fueron alertados sobre la conducta del limpiavidrios, quien, al parecer, se tornó violento con los conductores.

De inmediato, los representantes de la ley se trasladaron al cruce del bulevar Harold R. Pape con el bulevar Ejército Mexicano, donde encontraron al agresivo individuo.

El limpiaparabrisas, al notar la presencia policial, respondió con una actitud desafiante y no mostró disposición para colaborar.

Ante su negativa y conducta beligerante, los oficiales procedieron a arrestarlo por alterar el orden público y causarles molestias a los conductores.

El detenido fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se le tomó su nombre y fue presentado ante el juez calificador en turno. Finalmente, el bélico sujeto fue ingresado a una celda para cumplir con una falta administrativa relacionada con su comportamiento.