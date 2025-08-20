Intervención de la Policía tras agresión verbal a mujer convaleciente de embolia

La tarde de ayer, una mujer que se encuentra convaleciendo de una embolia, pidió la intervención de la Policía Municipal luego que su hijo, la agredió verbalmente en su domicilio. Los hechos ocurrieron en la colonia Praderas, al sur de la ciudad, en la vivienda ubicada sobre la calle Villa del Carmen.

La afectada, cansada de los constantes insultos por parte de su hijo, de nombre Octaviano García, quien, al parecer, no respetaba su condición de salud, solicitó el apoyo de las autoridades, temiendo que la situación fuera a escalar.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y aseguraron al sujeto, quien fue detenido y trasladado ante el juez calificador por una falta administrativa.

La mujer, aún en proceso de recuperación de la embolia, manifestó que la conducta agresiva de su hijo se había vuelto insoportable y que, por temor a que las confrontaciones pudieran empeorar, decidió poner fin a la situación con la intervención de las autoridades.