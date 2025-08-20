Trailero detenido por agresión a mujer embarazada en Coahuila

Un trailero fue detenido durante las primeras horas del miércoles por elementos de Seguridad Pública, luego que golpeó brutalmente a su mujer, quien tiene varios meses de embarazo, en hechos ocurridos en la calle De la Capilla de la colonia Las Misiones.

El presunto agresor fue identificado como Servando "N", quien tras la agresión intentó escapar a bordo de su pesada unidad, un vehículo de color rojo con franjas grises y blancas. Sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió su detención inmediata.

Vecinos de la zona fueron quienes reportaron la emergencia al 911, luego de encontrar a la mujer tirada sobre la vía pública, pidiendo auxilio y quejándose de fuertes dolores abdominales.

La víctima, identificada como Yesica "N", fue atendida en el lugar por socorristas de la Cruz Roja y posteriormente trasladada a un hospital, donde se mantiene en observación médica debido al riesgo que implica la agresión, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

El detenido fue puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se estaría definiendo su situación legal.