Arresto por negligencia en caso de mujer mayor desatendida

Una pelea familiar entre dos hombres en una vivienda del Fraccionamiento Carranza dio lugar a la intervención de la Policía Municipal, pero lo que los oficiales encontraron en el interior de la casa fue aún más alarmante: una mujer de la tercera edad, postrada en su cama, rodeada de desorden y suciedad, en condiciones que no dejaban de conmover.

El altercado ocurrió pasado el mediodía del miércoles en la casa marcada con el número 322 de la colonia Carranza, cuando Rito Coronado Arzola, de 65 años, y su sobrino Juan Iván Flores Coronado, de 39 años, comenzaron a pelearse en el interior de la vivienda.

Los agentes de la Policía Municipal llegaron rápidamente tras recibir el reporte y, al asegurarlos, se encontraron con un panorama desolador.

La vivienda, marcada por la suciedad y el caos, mostraba signos claros de abandono. Sin embargo, lo más desgarrador fue la presencia de una mujer de avanzada edad, postrada en su cama, aparentemente incapaz de moverse.

La mujer resultó ser hermana de Rito y madre de Juan Iván. Las condiciones en las que vivía eran insostenibles y evidenciaban el descuido extremo que había sufrido.

Los oficiales, además de arrestar a los dos hombres por su comportamiento violento, no pudieron evitar expresar su indignación por la situación en la que se encontraba la mujer.

Los uniformados advirtieron que era inaceptable que alguien viva en esas condiciones, y más aún, que su propia familia lo permita.

Los dos hombres fueron advertidos por las autoridades, quienes les dejaron claro que, si no mejoraban las condiciones de vida de la mujer, se enfrentarían a consecuencias legales mucho más graves.

Rito y su sobrino fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron tras las rejas bajo una falta administrativa, advertidos sobre mejorar la vida de su hermana y madre.