Persecución Vehicular en Monclova Termina con Detención de Ebrios

MONCLOVA, COAH.– Una persecución vehicular ocurrida durante la madrugada en la zona Centro culminó con la detención de dos sujetos en estado de ebriedad, quienes además agredieron a los oficiales que intentaban someterlos.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando una patrulla municipal detectó una camioneta Ford F-150 color blanco desplazándose a exceso de velocidad por calles céntricas. Al marcarle el alto al conductor, este respondió acelerando aún más, iniciando así una movilización policiaca que se extendió por varias cuadras.

El intento de fuga terminó en el cruce de las calles Altos Ibarra y Soledad, donde la unidad fue interceptada. Los dos ocupantes, visiblemente intoxicados, descendieron de la camioneta profiriendo insultos y empujones contra los elementos que realizaban la intervención, entre ellos una oficial y su compañero.

En el forcejeo, la agente resultó con golpes leves mientras su pareja solicitaba apoyo vía radio ante la conducta violenta de los implicados, quienes se resistían a ser esposados e incluso intentaron huir a pie.

Minutos después, varias patrullas acudieron al sitio y con apoyo de más elementos se logró controlar la situación y asegurar a los individuos utilizando la fuerza pública de manera moderada.

Ambos fueron trasladados a los separos municipales, donde se les practicó la certificación médica. El conductor quedó a disposición del Juez Calificador por manejar en estado de ebriedad, mientras que su acompañante enfrenta cargos por agresión y resistencia a la autoridad.

La intervención rápida de los policías permitió evitar una tragedia mayor, luego que la imprudencia al volante y la actitud agresiva de los sujetos pusieran en riesgo a transeúntes, automovilistas y a los propios agentes.