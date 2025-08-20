Detenido en Héroes del 47 por intento de robo de camioneta

Un hombre identificado como Juan Gabriel "N", de 42 años, fue asegurado por la Policía Municipal luego de ser sorprendido cuando intentaba robar una camioneta estacionada en calles de la colonia Héroes del 47.

El robo ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Álamos, donde un vecino observó al sospechoso merodeando una Dodge RAM negra propiedad de otro habitante del sector.

Al ser increpado por el dueño, el sujeto reaccionó de manera violenta y lo amenazó de muerte, lo que motivó al afectado a solicitar apoyo inmediato de las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública llegaron al sitio y detuvieron al señalado, sin que se registraran incidentes adicionales.

Pese a que vecinos aseguraron que el hombre pretendía concretar el robo, la autoridad solo lo imputó por amenazas, al no acreditarse plenamente el ilícito en ese momento.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.