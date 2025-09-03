Detenido hombre tras agredir a su pareja tras discusión en la Col. Calderón

MONCLOVA, COAH.- Una escena de violencia doméstica puso en alerta a los habitantes de la colonia Calderón durante la madrugada de este sábado, cuando una mujer terminó tirada en el suelo tras ser golpeada por su pareja, aunque suplicaba que no lo detuvieran.

El incidente ocurrió poco antes de las 01:00 horas en el cruce de las calles 13 y 8, donde vecinos escucharon gritos y golpes que los llevaron a asomarse y constatar la brutal confrontación. Lo que vieron los dejó perplejos: una mujer ensangrentada y con visibles lesiones que, en lugar de pedir ayuda, rogaba que no metieran a la cárcel a su agresor.

El hombre fue identificado como Gilberto Suárez Morales, de 65 años, quien relató que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de su pareja, Rosa Martha Hernández. Según la versión de testigos, la discusión inició de forma verbal, pero pronto escaló a los golpes cuando Rosa Martha lo atacó primero, provocando que Gilberto reaccionara con violencia y la derribara.

Vecinos que observaron la escena no dudaron en llamar al número de emergencias, pese a que la mujer gritaba desesperada que no lo hicieran.

Minutos después, arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tuvieron que dialogar por varios minutos con Rosa Martha, ya que ella se negaba a que los uniformados ingresaran al domicilio, temiendo la detención de su pareja.

Finalmente, Gilberto fue asegurado y trasladado a las celdas municipales, mientras la mujer insistía en que no presentaría denuncia en su contra.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron a revisar a la víctima, recomendándole atención hospitalaria por los golpes recibidos, pero ella rechazó el traslado.

El caso fue catalogado como una falta menor debido a que la víctima no quiso proceder legalmente, aunque quedó claro que la relación de ambos está marcada por episodios de violencia.

La madrugada terminó con Gilberto bajo arresto y con la colonia Calderón sacudida por lo que algunos vecinos calificaron como "otro caso de amor apache".