Sujeto busca cambiar billetes falsos en tienda de conveniencia

Una intensa movilización por parte de la Policía Municipal se registró en la colonia Carranza, luego de que un sujeto intentó sorprender a los encargados de una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de Matamoros Sur y Lucio Blanco, al pretender cambiar billetes de 500 pesos falsos.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo, descrito como un joven moreno, de complexión delgada, vestido con playera gris, corte de cabello tipo "librito" y brackets, llegó en una camioneta blanca vinculada a la carnicería Max. El sujeto pretendía depositar cinco mil pesos y llevaba consigo alrededor de mil 500 pesos en billetes de baja denominación.

Sin embargo, al momento de presentar billetes de 500 pesos apócrifos, el cajero se dio cuenta de la irregularidad e inmediatamente notificó a las autoridades. El sospechoso permaneció cerca de 30 minutos a una hora afuera de la tienda, sin descender del vehículo, lo que despertó mayor sospecha entre los vecinos y empleados.

Tras la alerta, corporaciones policiacas fueron notificadas para ubicar al sujeto, quien logró retirarse del lugar antes de la llegada de los uniformados. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier intento de fraude con billetes falsos.